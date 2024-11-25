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Федір Веніславський заявив, що розформування ТЦК не піде на користь обороноздатності

18:59, 25 листопада 2024
За словами депутата, головну «ношу» в питанні мобілізації продовжує виконувати саме ТЦК та СП.
Федір Веніславський заявив, що розформування ТЦК не піде на користь обороноздатності
Джерело фото: Media Center Ukraine
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Головну роль в питанні мобілізації продовжують виконувати саме Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, тому їхнє розформування не піде на користь обороноздатності держави. Як пише Укрінформ, на цьому наголосив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Я б не перебільшував здобутки рекрутингових центрів щодо мобілізації. Це ще пілотні процеси, які мають на меті залучати на добровільній основі максимальну кількість громадян України до виконання їх конституційного обов’язку. Проте головну "ношу" в питанні мобілізації продовжує виконувати саме ТЦК та СП», - зазначив він.

Веніславський вважає, що заклики колег депутатів щодо розформування ТЦК точно не підуть на користь забезпечення обороноздатності держави.

«Мобілізація та рекрутинг – мають бути два паралельні процеси», – підкреслив депутат.

Раніше народна депутатка Мар'яна Безугла висловилася за ідею розформування ТЦК та СП. На її думку потрібно залишити лише рекрутингову функцію, а адміністративні обов’язки передати до ЦНАПів та запровадити прямий призов в бригади із централізованим моніторингом.

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депутат ТЦК мобілізація

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