Щонайменше 50 тисяч військовослужбовців зможуть поповнити бойові підрозділи, якщо розформувати ТЦК – Безугла

Мар'яна Безугла пояснила ідею розформувати ТЦК та СП.

Народна депутатка Мар'яна Безугла вважає, що щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди бойових підрозділів.

За словами народної депутатки, цього можна досягти, якщо розформувати ТЦК та СП, залишити лише рекрутингову функцію, а адміністративні обов’язки передати до ЦНАПів та запровадити прямий призов в бригади із централізованим моніторингом.

«Все ще актуально, що ні в Міноборони, ні в Генштабі ЗСУ немає фінансової аналітики, це «чорна діра», а чисельність людей у ТЦК та СП разом із рекрутинговими центрами становить до 100 тисяч осіб. Якщо розформувати ТЦК та СП, залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов’язки до ЦНАП та запровадити прямий призов в бригади із централізованим моніторингом, то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів», - зазначила народна депутатка.

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