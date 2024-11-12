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Президент Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Греції, Албанії, Японії та Єгипту

20:34, 12 листопада 2024
Глава держави привітав їх із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на посилення співпраці між країнами.
Президент Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Греції, Албанії, Японії та Єгипту
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Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн в Україні: Греції – Пантеліса Александроса Дімітракопулоса, Албанії – Ернала Філо, Японії – Масаші Накаґоме та Єгипту – Бараката Алі Еллейті.

Глава держави привітав їх із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на посилення співпраці між країнами.

Під час зустрічі з Послом Греції Володимир Зеленський відзначив високий рівень двосторонніх відносин і подякував за оборонну підтримку. Президент розповів про основні потреби у військовій допомозі, насамперед у засобах ППО, артилерії та бронетехніці.

 «У нас дуже гарні відносини між країнами. Співпраця між нашими націями для нас дуже важлива. Знаю, що ваші колеги відвідували Одесу з ініціативою щодо відновлення. Можливо, Греція зможе долучитися до інших країн і взяти під патронат один із регіонів», – зазначив Глава держави.

У розмові з Послом Албанії Володимир Зеленський відзначив відкриття албанського Посольства в Україні, що стало свідченням динамічного розвитку двосторонніх відносин. Глава держави подякував уряду та народу Албанії за постійну підтримку з початку повномасштабного вторгнення росії. Окремо він наголосив на тому, що важливо якомога швидше підписати двосторонню безпекову угоду.

Під час зустрічі з Послом Японії Президент відзначив підтримку України з боку його країни та розвиток нинішньої двосторонньої співпраці, висловив готовність до подальшої активізації діалогу на всіх рівнях, а також обговорив актуальні безпекові виклики для України.

Глава держави наголосив, що важливо посилювати взаємодію з Японією у безпековій сфері щодо обміну інформацією та шляхів спільного реагування на участь військових Північної Кореї у війні проти України.

У розмові з Послом Єгипту Президент зазначив, що Україна зацікавлена в активізації двостороннього діалогу, швидкому відновленні торговельно-економічної співпраці, а також реалізації конкретних проєктів у сфері продовольчої безпеки.

Глава держави також наголосив, що важливе залучення Єгипту до просування Формули миру, зокрема приєднання до Спільного комюніке.

«Сподіваюся, пане Посол, під час вашої каденції наші відносини з Єгиптом стануть міцнішими. Ми мали гарну торгівлю до війни: у переважній більшості агропродукція. Зараз ми маємо оборонні напрацювання й готові розвиватися в цьому напрямі. У нас є ініціатива з продовольчої безпеки «Зерно з України», і ми сподіваємося, що Єгипет долучиться до цієї місії», – сказав Володимир Зеленський.

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Україна Володимир Зеленський

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