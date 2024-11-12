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Президент Зеленский принял верительные грамоты от послов Греции, Албании, Японии и Египта

20:34, 12 ноября 2024
Глава государства приветствовал их с началом дипломатической миссии в Украине и выразил надежду на усиление сотрудничества между странами.
Президент Зеленский принял верительные грамоты от послов Греции, Албании, Японии и Египта
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Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов четырех стран в Украине: Греции – Пантелиса Александроса Димитракопулоса, Албании – Эрнала Фило, Японии – Масаши Накагоме и Египта – Бараката Али Эллейти.

Глава государства приветствовал их с началом дипломатической миссии в Украине и выразил надежду на усиление сотрудничества между странами.

В ходе встречи с Послом Греции Владимир Зеленский отметил высокий уровень двусторонних отношений и поблагодарил за оборонную поддержку. Президент рассказал об основных потребностях в военной помощи, в первую очередь в средствах ПВО, артиллерии и бронетехнике.

 «У нас очень хорошие отношения между странами. Сотрудничество между нашими нациями для нас очень важно. Знаю, что ваши коллеги посещали Одессу с инициативой по восстановлению. Возможно, Греция сможет присоединиться к другим странам и взять под патронат один из регионов», – отметил Глава государства.

В разговоре с Послом Албании Владимир Зеленский отметил открытие албанского Посольства в Украине, что стало свидетельством динамичного развития двусторонних отношений. Глава государства поблагодарил правительство и народ Албании за постоянную поддержку с начала полномасштабного вторжения россии. Отдельно он отметил, что важно как можно скорее подписать двустороннее соглашение о безопасности.

В ходе встречи с Послом Японии Президент отметил поддержку Украины со стороны его страны и развитие нынешнего двустороннего сотрудничества, выразил готовность к дальнейшей активизации диалога на всех уровнях, а также обсудил актуальные вызовы с безопасности для Украины.

Глава государства подчеркнул, что важно усиливать взаимодействие с Японией в сфере безопасности по обмену информацией и путям совместного реагирования на участие военных Северной Кореи в войне против Украины.

В разговоре с Послом Египта Президент отметил, что Украина заинтересована в активизации двустороннего диалога, скорейшем возобновлении торгово-экономического сотрудничества, а также реализации конкретных проектов в сфере продовольственной безопасности.

Глава государства также подчеркнул, что важно привлечение Египта к продвижению Формулы мира, в частности, присоединение к Общему коммюнике.

«Надеюсь, господин Посол, во время вашей каденции наши отношения с Египтом станут крепче. У нас была хорошая торговля до войны: в подавляющем большинстве агропродукция. Сейчас у нас есть оборонительные наработки и готовы развиваться в этом направлении. У нас есть инициатива по продовольственной безопасности «Зерно из Украины» и мы надеемся, что Египет присоединится к этой миссии», – сказал Владимир Зеленский.

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Украина Владимир Зеленский

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