Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня ГБР 12 ноября

Каждый год 12 ноября в Украине будут отмечать День Государственного бюро расследований.

Президент Владимир Зеленский подписал указ №763/2024 о Дне Государственного бюро расследований.

«Учитывая значение и роль Государственного бюро расследований в выполнении задач по предотвращению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию уголовных правонарушений, постановляю установить в Украине День Государственного бюро расследований, который отмечать ежегодно 12 ноября», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Таким образом, осенью 12 ноября в Украине будут отмечать День ГБР.

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