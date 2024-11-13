ДТП на парковке – как водитель смог доказать, что это не он ударил соседний автомобиль

Полиция обвинила водителя в том, что он задел на парковке другой автомобиль, но водитель смог доказать свою невиновность.

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Заводской районный суд города Николаева рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с ДТП на парковке.

16 сентября 2024 года жителю города Николаев Вадиму Ю. позвонил патрульный полицейский и сообщил, что по данным полиции автомобиль Renault Express, владельцем которого является Вадим Ю., 14 сентября около 11:30 ударил на стоянке автомобиль Tesla Model 3, после чего уехал с места инцидента.

Вадим Ю. в ответ сообщил полицейскому, что 14 сентября он действительно был на указанной парковке, но не попадал в ДТП. Впрочем, он все же согласился предоставить свой Renault для осмотра.

Во время осмотра автомобиля 19 сентября полицейские сообщили Вадиму Ю., что по их данным, именно автомобиль Renault на парковке ударил стоявший рядом автомобиль Tesla и обратили внимание на повреждения на задней правой двери и заднем правом крыле Renault.

Вадим Ю. в свою очередь, сообщил, что указанные повреждения не имеют никакого отношения к событиям 14 сентября и отметил, что указанные повреждения двери и крылья автомобиль получил еще полгода назад. Объяснения водителя полицейские во внимание не приняли и составили в отношении Вадима Ю. протоколы об административном правонарушении по ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса об административных правонарушениях.

Владелец Renault вину не признал и обратился к адвокату.

Адвокат направил в суд возражения на протоколы об административных правонарушениях, отметив, что повреждения на Renault имеют другой цвет, чем оставшиеся на Tesla следы.

Так, повреждения двери и крыла Renault имели черный и белый цвета с имеющимися элементами коррозии металла, что свидетельствует об их появлении в прошлом.

При этом автомобиль Tesla был белого цвета, то есть на Renault также должны были остаться элементы краски именно белого цвета.

Также адвокат обратил внимание, что видео, предоставленные суду полицией, вообще никак не доказывают вину Вадима Ю. в совершении ДТП, поскольку на них только зафиксирован факт движения Renault по парковке.

Кроме того, оказалось, что владелица автомобиля Tesla не смогла предоставить конкретные показания относительно возможной вины Вадима Ю.

Женщина лишь сообщила, что, подойдя к Tesla, увидела на автомобиле механические повреждения в передней левой части автомобиля, а именно след от «притирания», где осталась краска темно-серого цвета от другого автомобиля. Кто конкретно совершил ДТП, владелице Tesla неизвестно, однако находящиеся на стоянке охранники сообщили, что рядом с ее Tesla обычно паркуется Renault Вадима Ю., который вероятно и совершил ДТП.

Изучив позиции сторон, суд все же отметил, что на основании имеющихся сведений установить, кто конкретно нанес повреждение Tesla невозможно.

«Для соблюдения стандарта доказывания вне разумного сомнения недостаточно, чтобы версия обвинения была лишь более вероятной, чем версия защиты. Необходимо, чтобы любое обоснованное сомнение в той версии произошедшего обвинения было опровергнуто фактами,

установленными на основании допустимых доказательств, и единственная версия, которой разумный и беспристрастный человек может объяснить всю совокупность фактов, установленных в суде, есть та версия событий, которая дает основания для признания лица виновным в предъявленном обвинении», - говорится в тексте решения суда.

То есть, повреждение Tesla нанесло «неустановленное транспортное средство».

В итоге 7 ноября Заводской райсуд города Николаева закрыл дело об административном правонарушении в отношении Вадима Ю. в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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