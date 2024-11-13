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ДТП на парковці – як водій зміг довести, що це не він вдарив інший автомобіль

08:20, 13 листопада 2024
Поліція звинуватила водія в тому, що він зачепив на парковці інший автомобіль, але водій зміг довести свою невинуватість.
ДТП на парковці – як водій зміг довести, що це не він вдарив інший автомобіль
Джерело фото: Depositphotos
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Заводський районний суд міста Миколаєва розглянув справу про адміністративне правопорушення, пов’язане з дорожньо-транспортною пригодою на парковці.

16 вересня 2024 року мешканцю міста Миколаїв Вадиму Ю. зателефонував патрульний поліцейський та повідомив, що за даними поліції автомобіль Renault Express, власником якого є Вадим Ю., 14 вересня близько 11:30 вдарив на стоянці автомобіль Tesla Model 3, після чого залишив місце інциденту.  

Вадим Ю. у відповідь повідомив поліцейському, що 14 вересня він дійсно був на вказаній парковці, але не потрапляв у дорожньо-транспортну пригоду. Втім, він все ж погодився надати свій Renault для огляду.

Під час огляду автомобіля 19 вересня поліцейські повідомили Вадиму Ю., що за їх даними, саме автомобіль Renault на парковці вдарив автомобіль Tesla, що стояв поруч, та звернули увагу на пошкодження на задній правій двері та задньому правому крилі Renault.

Вадим Ю. у свою чергу зазначив, що вказані пошкодження не мають ніякого відношення до подій 14 вересня і зазначив, що зазначені пошкодження двері та крила автомобіль отримав ще півроку тому. Пояснення водія поліцейські до уваги не взяли і склали стосовно Вадима Ю. протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Власник Renault провину не визнав та звернувся до адвоката.

Адвокат надіслав до суду заперечення на протоколи про адміністративні правопорушення, зазначивши, що пошкодження на Renault мають інший колір, ніж сліди, що залишилися на Tesla.

Так, пошкодження дверей та крила Renault мали чорний та білий кольори з наявними елементами корозії металу, що свідчить про їх появу в минулому.

При цьому автомобіль Tesla мав білий колір, тобто на Renault також мали б залишитися елементи фарби саме білого кольору.

Також адвокат звернув увагу, що відео, надані суду поліцією, взагалі ніяк не доводять провину Вадима Ю. у вчиненні ДТП, оскільки на них лише зафіксовано факт руху Renault по парковці.

Крім того, виявилося, що власниця автомобіля Tesla не змогла надати конкретних показів щодо можливої провини Вадима Ю.  

Жінка лише повідомила, що підійшовши до Tesla побачила на автомобілі механічні пошкодження в передній лівій частині автомобіля, а саме слід від тертя, де залишилася фарба темно-сірого кольору від іншого автомобіля. Хто конкретно здійснив ДТП, власниці Tesla невідомо, однак охоронці, що знаходяться на стоянці, повідомили, що поруч з її Tesla зазвичай паркується Renault Вадима Ю., який ймовірно і здійснив ДТП.

Дослідивши позиції сторін, суд все ж зазначив, що за наявних даних встановити, хто конкретно наніс пошкодження Tesla неможливо.

«Для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Необхідно, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням», - зазначено у тексті рішення суду.

Відтак, пошкодження Tesla наніс «невстановлений транспортний засіб».

У підсумку, 7 листопада Заводський райсуд міста Миколаєва закрив справу про адміністративне правопорушення стосовно Вадима Ю. у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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