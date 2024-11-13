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У Києві біля станції метро «Дорогожичі» частково обмежать рух транспорту

11:33, 13 листопада 2024
Рух транспорту обмежать у тунелі під шляхопроводом на перетині вулиці Олени Теліги з вулицею Щусєва.
У Києві біля станції метро «Дорогожичі» частково обмежать рух транспорту
Джерело фото: Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг / Facebook
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У столиці частково обмежать рух транспорту у тунелі під шляхопроводом на перетині вул. Олени Теліги з вул. Щусєва біля станції метрополітену «Дорогожичі».

Таке обмеження буде діяти 13 листопада з 9:00 до 16:00, повідомили у КМДА.

Як зазначається, столичні комунальники очищатимуть зливоприймальні колодязі на цій локації.

Учасникам дорожнього руху радять враховувати вказані обмеження під час планування маршруту.

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Київ дороги

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