У Києві біля станції метро «Дорогожичі» частково обмежать рух транспорту

Рух транспорту обмежать у тунелі під шляхопроводом на перетині вулиці Олени Теліги з вулицею Щусєва.

Джерело фото: Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг / Facebook

У столиці частково обмежать рух транспорту у тунелі під шляхопроводом на перетині вул. Олени Теліги з вул. Щусєва біля станції метрополітену «Дорогожичі».

Таке обмеження буде діяти 13 листопада з 9:00 до 16:00, повідомили у КМДА.

Як зазначається, столичні комунальники очищатимуть зливоприймальні колодязі на цій локації.

Учасникам дорожнього руху радять враховувати вказані обмеження під час планування маршруту.

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