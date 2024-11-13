В Киеве возле станции метро «Дорогожичи» частично ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат в тоннеле под путепроводом на пересечении улицы Елены Телиги с улицей Щусева.

Источник фото: Коммунальное Ровенское дорожно-эксплуатационное управление автомобильных дорог / Facebook

В столице частично ограничат движение транспорта в тоннеле под путепроводом на пересечении ул. Елены Телиги с ул. Щусева возле станции метрополитена «Дорогожичи».

Такое ограничение будет действовать 13 ноября с 9:00 до 16:00, сообщили в КГГА.

Как отмечается, столичные коммунальщики будут очищать ливнеприемные колодцы на этой локации.

Участникам дорожного движения советуют учитывать указанные ограничения при планировании маршрута.

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