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Генсек НАТО Рютте заявил, что партнерам Украины нужно подтвердить свою приверженность продолжению войны

19:39, 12 ноября 2024
НАТО нужно предоставить Украине больше поддержки, чтобы изменить траекторию конфликта, подчеркнул Генсек Альянса.
Генсек НАТО Рютте заявил, что партнерам Украины нужно подтвердить свою приверженность продолжению войны
Источник фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что партнеры должны «подтвердить свою приверженность продолжению войны» и «сделать больше, чем просто поддерживать Украину в состоянии войны». Как пишет Reuters, об этом он сказал в Париже, выступая перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Нам необходимо повысить цену для путина и его авторитарных угроз, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта», — заявил Генсек НАТО.

По словам Рютте, растущее экономическое и военное сотрудничество россии с Китаем, Северной Кореей и Ираном угрожает Европе, Индо-Тихоокеанскому региону и Северной Америке.

В обращении к следующей администрации США, поскольку избранный президент Дональд Трамп готовится вступить в должность, Рютте подчеркнул важность трансатлантического единства и дальнейшей поддержки Украины в войне, которую развязала рф.

В свою очередь Макрон заявил, что продолжит настаивать на предоставлении помощи Украине столько, сколько нужно.

«Это единственный путь к переговорам, и я хочу ясно заявить: когда придет время, ничего не должно решаться в отношении Украины без украинцев, а Европы — без европейцев», — сказал он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что избранный президент США Дональд Трамп действительно заинтересован в достижении мира в Украине. Об этом он сказал после телефонного разговора с ним.

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США НАТО Европа Украина Дональд Трамп война Марк Рютте

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