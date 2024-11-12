Генсек НАТО Рютте заявив, що партнерам України треба підтвердити свою прихильність до продовження війни

НАТО має надати Україні більше підтримки, щоб змінити траєкторію конфлікту, наголосив Генсек Альянсу.

Джерело фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що партнери мають «підтвердити свою прихильність до продовження війни» та мають «зробити більше, ніж просто підтримувати Україну в стані війни». Як пише Reuters, про це він сказав у Парижі, виступаючи перед переговорами з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Нам необхідно підвищити ціну для путіна та його авторитарних загроз, надавши Україні підтримку, необхідну для зміни траєкторії конфлікту», — заявив Генсек НАТО.

За словами Рютте, зростаюча економічна та військова співпраця росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном загрожує Європі, Індо-Тихоокеанському регіону та Північній Америці.

У зверненні до наступної адміністрації США, оскільки обраний президент Дональд Трамп готується вступити на посаду, Рютте підкреслив важливість трансатлантичної єдності та подальшої підтримки України у війні, яку розв’язала рф.

У свою чергу Макрон заявив, що продовжить наполягати на надсиланні допомоги Україні стільки, скільки потрібно.

«Це єдиний шлях до переговорів, і я хочу ясно заявити: коли настане час, нічого не повинно вирішуватися щодо України без українців, а Європи — без європейців», — сказав він.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що обраний президент США Дональд Трамп дійсно зацікавлений у досягненні миру в Україні. Про це він сказав після телефонної розмови з ним.

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