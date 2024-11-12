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Генсек НАТО Рютте заявив, що партнерам України треба підтвердити свою прихильність до продовження війни

19:39, 12 листопада 2024
НАТО має надати Україні більше підтримки, щоб змінити траєкторію конфлікту, наголосив Генсек Альянсу.
Генсек НАТО Рютте заявив, що партнерам України треба підтвердити свою прихильність до продовження війни
Джерело фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що партнери мають «підтвердити свою прихильність до продовження війни» та мають «зробити більше, ніж просто підтримувати Україну в стані війни». Як пише Reuters, про це він сказав у Парижі, виступаючи перед переговорами з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Нам необхідно підвищити ціну для путіна та його авторитарних загроз, надавши Україні підтримку, необхідну для зміни траєкторії конфлікту», — заявив Генсек НАТО.

За словами Рютте, зростаюча економічна та військова співпраця росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном загрожує Європі, Індо-Тихоокеанському регіону та Північній Америці.

У зверненні до наступної адміністрації США, оскільки обраний президент Дональд Трамп готується вступити на посаду, Рютте підкреслив важливість трансатлантичної єдності та подальшої підтримки України у війні, яку розв’язала рф.

У свою чергу Макрон заявив, що продовжить наполягати на надсиланні допомоги Україні стільки, скільки потрібно.

«Це єдиний шлях до переговорів, і я хочу ясно заявити: коли настане час, нічого не повинно вирішуватися щодо України без українців, а Європи — без європейців», — сказав він.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що обраний президент США Дональд Трамп дійсно зацікавлений у досягненні миру в Україні. Про це він сказав після телефонної розмови з ним.

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США НАТО Європа Україна Дональд Трамп війна Марк Рютте

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