ВРП звільнила суддю Дружківського міського суду Тетяну Панову у відставку

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення судді з посади за загальними обставинами.

Відтак, Рада 12 листопада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяви про відставку Панову Тетяну Леонідівну з посади судді Дружківського міського суду Донецької області.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів.

Також Вища рада правосуддя звільнила 5 суддів за загальними обставинами.

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