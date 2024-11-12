ВСП уволил судью Дружковского городского суда Татьяну Панову в отставку

Высший совет правосудия решил уволить судью в связи с подачей заявления об отставке.

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Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судьи с должности по общим обстоятельствам.

Таким образом, Совет 12 ноября решил уволить в связи с подачей заявления об отставке Панову Татьяну Леонидовну с должности судьи Дружковского городского суда Донецкой области.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды.

Также Высший совет правосудия уволил 5 судей по общим обстоятельствам.

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