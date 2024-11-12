Трамп налаштований на якнайшвидше припинення війни рф проти України – президент Фінляндії

Президент Фінляндії підтвердив наміри Трампа досягти миру в Україні через угоду.

Фото: ukrinform

Обраний президент США Дональд Трамп дійсно зацікавлений у досягненні миру в Україні, заявив після телефонної розмови з ним президент Фінляндії Александр Стубб. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Нам у Європі, як і в усьому світі, варто розуміти, що Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб мирну угоду було укладено якнайшвидше», — сказав Стубб у інтерв'ю Bloomberg TV.

За словами президента Фінляндії, Трамп має можливість активізувати процес мирних переговорів між виборами 5 листопада та інавгурацією 20 січня. Стубб також підкреслив, що мирна угода повинна передбачати вирішення ключових проблем, зокрема територіальних питань, надання гарантій безпеки та відновлення України.

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Нагадаємо, у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів РФ. Втім, кошти досі не передані.

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