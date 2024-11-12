Трамп настроен на скорейшее прекращение войны рф против Украины – президент Финляндии

Президент Финляндии подтвердил намерения Трампа достичь мира в Украине через соглашение.

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Избранный президент США Дональд Трамп действительно заинтересован в достижении мира в Украине, заявил после телефонного разговора с ним президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Нам в Европе, как и во всем мире, следует понимать, что Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы мирное соглашение было заключено как можно быстрее», - сказал Стубб в интервью Bloomberg TV.

По словам президента Финляндии, Трамп имеет возможность активизировать процесс мирных переговоров между выборами 5 ноября и инаугурацией 20 января. Стубб также подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать решение ключевых проблем, в частности территориальных вопросов, предоставление гарантий безопасности и восстановление Украины.

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Напомним, в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

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