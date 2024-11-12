Практика судов
  1. В Украине

Не на донаты ВСУ: стало известно, куда украинцы чаще всего тратят средства кэшбека

13:26, 12 ноября 2024
Украинцы чаще всего тратят средства национального кэшбека на оплату услуг.
Не на донаты ВСУ: стало известно, куда украинцы чаще всего тратят средства кэшбека
Фото: intechinsider.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Клиенты ПриватБанка чаще всего тратят средства национального кэшбека на оплату коммуналки и интернета, пополнение мобильного, а также на оплату медицинских услуг. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

В банке отмечают, что 45,1% клиентов ПриватБанка, получивших от государства кэшбек за покупку товаров украинских производителей, тратят средства с карт «Национальный кэшбек» на пополнение счетов мобильных операторов.

Еще 35,5% пользователей программы тратят деньги на оплату коммунальных услуг, еще 7,8% на оплату услуг интернета и более 3% – на оплату медицинских услуг.

В банке добавили, на сегодняшний день уже 20,5 млн грн национального кэшбека зачислено на карты более 400 тысяч клиентов ПриватБанка, которые оформили в банке цифровую карту «Национальный кэшбек» и подключили ее для участия в программе.

Также там напомнили, что зачисленные средства по программе «Национальный кэшбек» можно потратить безналично:

- для оплат в заведениях питания;

- на оплату коммунальных услуг, транспорта, мобильной связи, медицинских услуг, спорта, кино и других услуг на территории Украины по определенному перечню МСС категорий;

- приобретение военных облигаций внутреннего государственного займа согласно законодательству;

- донать на ВСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», со 2 сентября в Украине запустили Национальный кэшбек – граждане получают 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

Ранее Госпродпотребслужба пояснила, имеет ли полномочия рассматривать вопросы правильности начисления кэшбека.

Добавим, украинцы смогут задонатить на ВСУ 1000 гривен от Зеленского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

кешбек

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурорам запретили использовать Telegram – документ

Прокурорам не только запрещено пересылать служебную информацию с помощью Telegram, а также устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, но есть исключение.

Кабмин прибавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год

Ко второму чтению правительство поддержало предложение депутатов об увеличении расходов на оклады в НАПК, где средняя зарплата руководства за сентябрь 2024 года составила 254 тысячи грн.

В Офисе Генпрокурора рассказали, сколько прокуроров получают спецпенсии по инвалидности

Как отметили в ОГП, почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемая этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей.

Прожиточный минимум для прокуроров останется на уровне 1600 грн, но расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн – проект бюджета

Правительство предлагает увеличить финансирование Офиса Генпрокурора в 2025 году на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом.

Кабмин в бюджете на 2025 год предлагает увеличить финансирование судебной власти

Бюджет увеличится как на суды первой и апелляционной инстанций, так и на Верховный Суд, ВАКС и Высший совет правосудия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді