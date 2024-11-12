Не на донаты ВСУ: стало известно, куда украинцы чаще всего тратят средства кэшбека

Украинцы чаще всего тратят средства национального кэшбека на оплату услуг.

Фото: intechinsider.com.ua

Клиенты ПриватБанка чаще всего тратят средства национального кэшбека на оплату коммуналки и интернета, пополнение мобильного, а также на оплату медицинских услуг. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

В банке отмечают, что 45,1% клиентов ПриватБанка, получивших от государства кэшбек за покупку товаров украинских производителей, тратят средства с карт «Национальный кэшбек» на пополнение счетов мобильных операторов.

Еще 35,5% пользователей программы тратят деньги на оплату коммунальных услуг, еще 7,8% на оплату услуг интернета и более 3% – на оплату медицинских услуг.

В банке добавили, на сегодняшний день уже 20,5 млн грн национального кэшбека зачислено на карты более 400 тысяч клиентов ПриватБанка, которые оформили в банке цифровую карту «Национальный кэшбек» и подключили ее для участия в программе.

Также там напомнили, что зачисленные средства по программе «Национальный кэшбек» можно потратить безналично:

- для оплат в заведениях питания;

- на оплату коммунальных услуг, транспорта, мобильной связи, медицинских услуг, спорта, кино и других услуг на территории Украины по определенному перечню МСС категорий;

- приобретение военных облигаций внутреннего государственного займа согласно законодательству;

- донать на ВСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», со 2 сентября в Украине запустили Национальный кэшбек – граждане получают 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

Ранее Госпродпотребслужба пояснила, имеет ли полномочия рассматривать вопросы правильности начисления кэшбека.

Добавим, украинцы смогут задонатить на ВСУ 1000 гривен от Зеленского.

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