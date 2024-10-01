Украинцам насчитали уже 42 млн грн Национального кэшбека

1,6 млн граждан присоединились к Национальному Кэшбеку.

42 млн грн Национального кэшбека начислено украинцам по результатам месяца бета-теста. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что 95% присоединившихся к программе пользователей уже видят начисленные средства в Дії.

«Работаем, чтобы процент дошел до 100 в ближайшее время», – заявил он.

Об услуге в цифрах:

- 1,6 млн украинцев открыли в банках карты

- 235 тыс. товаров принимают участие в программе

- 1 234 производителя уже подключили Нацкешбек

- 235 тыс. товаров принимают участие в программе.

«Видите наклейку «Сделано в Украине» на товаре? Купите и получайте 10% кэшбека. В конце месяца кэшбек отобразится в Дії и вы сможете потратить его на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или донат на Силы обороны или военные облигации», - добавил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине запустили Национальный кэшбек – граждане получают 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

К госпрограмме присоединились уже более 600 производителей, которые зарегистрировали в системе 63 000 товаров.

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