Национальный кэшбек: к программе присоединились более 600 производителей

К моменту запуска программы девять торговых сетей уже насчитали украинцам компенсации за покупку товаров.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине запускают Национальный кэшбек со 2 сентября – граждане будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

В госпрограмму присоединились уже более 600 производителей, которые зарегистрировали в системе 63 000 товаров. Об этом сообщила вице-премьер - министерша экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

«На момент запуска программы девять торговых сетей уже насчитали кэшбек, еще около 40 в процессе присоединения», – отметила Свириденко.

По состоянию на 4 сентября украинские банки выпустили 288 000 карт, на которые будут начислять компенсацию по госпрограмме.

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