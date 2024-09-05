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Національний кешбек: до програми приєдналися понад 600 виробників

10:39, 5 вересня 2024
На момент запуску програми дев'ять торговельних мереж уже нарахували українцям компенсації за купівлю товарів.
Національний кешбек: до програми приєдналися понад 600 виробників
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Як писала «Судово-юридична газета», в Україні запускають Національний кешбек з 2 вересня – громадяни отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

До держпрограми долучилися вже понад 600 виробників, які зареєстрували в системі 63 000 товарів. Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

«На момент запуску програми дев'ять торговельних мереж уже нарахували кешбек, ще десь близько 40 у процесі приєднання», – зазначила Свириденко.

Станом 4 вересня українські банки випустили 288 000 карток, на які нараховуватимуть компенсацію за держпрограмою.

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