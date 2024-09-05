У Білому домі заявили, що Україна не зможе вразити 90% літаків рф далекобійними ракетами ATACMS

Більшість російських літаків вже переміщені вглиб країни.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що дозвіл на застосування американської далекобійної зброї по російських об'єктах не допоможе Україні уразити більшість авіації противника, якою завдаються удари по нашій території.

За його словами, «немає оголошень про жодні зміни» у політиці США стосовно цього питання, навіть попри удари рф по Полтаві і Львову, де загинуло багато людей.

Кірбі зазначив, що більшість російських літаків вже переміщені вглиб країни, тому їх «неможливо вразити навіть за допомогою далекобійної зброї».

«90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб і ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 км від українського кордону, глибоко всередині росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм ATACMS і скажемо – «гаразд!» І вони зможуть уразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, – є неправдою. Це хибний аргумент», – сказав Кірбі.

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