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Примусового відчуження корпоративних прав та акцій на користь держави в умовах воєнного стану — огляд практики КГС ВС

10:03, 5 вересня 2024
В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Примусового відчуження корпоративних прав та акцій на користь держави в умовах воєнного стану — огляд практики КГС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду в складі ВС за липень 2024 року.

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції. 

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

  • зобов'язання банку, який перебуває у процедурі ліквідації та є кредитором боржника, з оплати грошової винагороди арбітражному керуючому;
  • визначення належного позивача у справах про покладення солідарної відповідальності за зобов’язаннями товариства на підставі ч. 4 ст. 50 Закону України «Про господарські товариства».

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки щодо:

  • застосування способів захисту порушеного авторського права;
  • визнання дій, зокрема, органів місцевого самоврядування антиконкурентними діями.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки стосовно:

  • дійсності корпоративного договору, укладеного особою до моменту набуття нею статусу учасника ТОВ;
  • компетенції загальних зборів ОСББ визначати порядок сплати, перелік і розмір внесків та платежів співвласників будинку;
  • примусового відчуження корпоративних прав та акцій на користь держави в умовах воєнного стану.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки щодо:

  • наслідків підписання учасником земельних торгів документів електронним підписом, який не є кваліфікованим;
  • відсутності підстав для встановлення на території островів меж прибережних захисних смуг.

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