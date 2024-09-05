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Принудительное отчуждение корпоративных прав и акций в пользу государства в условиях военного положения — обзор практики КХС ВС

10:03, 5 сентября 2024
В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Принудительное отчуждение корпоративных прав и акций в пользу государства в условиях военного положения — обзор практики КХС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе ВС за июль 2024 года.

В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Так, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы о:

  • обязательство банка, который находится в процедуре ликвидации и является кредитором должника, по оплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему;
  • определение надлежащего истца по делам о возложении солидарной ответственности по обязательствам общества на основании ч. 4 ст. 50 Закона Украины "О хозяйственных обществах".

В постановлениях по делам по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством приведены выводы по:

  • применение способов защиты нарушенного авторского права;
  • признание действий, в частности, органов местного самоуправления антиконкурентными действиями.

В постановлениях по делам корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг содержатся выводы относительно:

  • действительности корпоративного договора, заключенного лицом к моменту обретения им статуса участника ООО;
  • компетенции общего собрания ОСМД определять порядок уплаты, перечень и размер взносов и платежей совладельцев дома;
  • принудительного отчуждения корпоративных прав и акций в пользу государства в условиях военного положения.

В постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложены правовые выводы относительно:

  • последствий подписания участником земельных торгов документов электронной подписью, не квалифицированной;
  • отсутствие оснований для установки на территории островов границ прибрежных защитных полос.

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