Принудительное отчуждение корпоративных прав и акций в пользу государства в условиях военного положения — обзор практики КХС ВС

10:03, 5 сентября 2024
В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе ВС за июль 2024 года.
В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Так, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы о:
- обязательство банка, который находится в процедуре ликвидации и является кредитором должника, по оплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему;
- определение надлежащего истца по делам о возложении солидарной ответственности по обязательствам общества на основании ч. 4 ст. 50 Закона Украины "О хозяйственных обществах".
В постановлениях по делам по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством приведены выводы по:
- применение способов защиты нарушенного авторского права;
- признание действий, в частности, органов местного самоуправления антиконкурентными действиями.
В постановлениях по делам корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг содержатся выводы относительно:
- действительности корпоративного договора, заключенного лицом к моменту обретения им статуса участника ООО;
- компетенции общего собрания ОСМД определять порядок уплаты, перечень и размер взносов и платежей совладельцев дома;
- принудительного отчуждения корпоративных прав и акций в пользу государства в условиях военного положения.
В постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложены правовые выводы относительно:
- последствий подписания участником земельных торгов документов электронной подписью, не квалифицированной;
- отсутствие оснований для установки на территории островов границ прибрежных защитных полос.
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