В Белом доме заявили, что Украина не сможет поразить 90% самолетов рф дальнобойными ракетами ATACMS

Большинство российских самолетов уже перемещены в глубь страны.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что разрешение на применение американского дальнобойного оружия по российским объектам не поможет Украине поразить большинство авиации противника, которым наносятся удары по нашей территории.

По его словам, «нет объявлений ни о каких изменениях» в политике США по этому вопросу, даже несмотря на удары рф по Полтаве и Львову, где погибло много людей.

Кирби отметил, что большинство российских самолетов уже перемещены вглубь страны, поэтому их «невозможно поразить даже с помощью дальнобойного оружия».

«90% самолетов, которые Россия использует для управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, мы подсчитали это – 90% из них расположены за пределами 300 км от украинской границы, глубоко внутри россии. Так что утверждение, мол, мы просто дадим им ATACMS и скажем – «ладно!» И они смогут поразить большинство российских самолетов на авиабазах, откуда ведутся удары по Украине, – неправда. Это ошибочный аргумент», – сказал Кирби.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.