177 тысяч украинцев уже получили кэшбек через приложение «Дія»

2,9 млн гривен кэшбэка начислено украинцам за сентябрь.

Источник фото: Дія

Уже 177 тысяч украинцев имеют начисления кэшбека в приложении Дия. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет Министерство экономики Украины. Количество получателей будет увеличиваться с улучшением обмена данными между банками и ИТ-системой проекта. Некоторые банки завершили тестирование, другие еще работают над процессами.

«За первые дни сентября было начислено 2,9 млн гривен кэшбека 177 тысячам украинцев. Сейчас суммы кэшбека колеблются от 5 до 90 гривен. Это позволяет проверить работу системы и стимулирует выбор украинских товаров», - подчеркнула Свириденко. Выплаты за покупки в сентябре будут проведены до 20 октября.

Всего к программе «Национальный кэшбек» присоединилось более 1,2 млн граждан, из которых 638 тысяч активировали карты для выплат в Дії. Из них 262 тысячи уже совершили покупки товаров, за которые начисляется кэшбек.

Ассортимент товаров с кэшбэком постоянно расширяется: на сегодня в системе зарегистрировано более 171 тысячи товаров от 963 украинских производителей. Торговые сети, такие как «Аврора», «Эпицентр», «Comfy», «Копилка» и «Таврия В» уже маркируют товары с кэшбеком. В будущем такие отметки появятся на полках других магазинов, участвующих в программе.

Среди магазинов, где уже начисляется кэшбек, - «Велика кишеня», «ВелМарт», «Антошка», «Таврия В», «Comfy», «Сильпо» и другие. Еще около 200 магазинов находятся в процессе присоединения.

Чтобы принять участие в программе, украинцы должны активировать карту для выплат в Дії и выбирать товары украинских производителей. Кэшбек в размере 10% начисляется на покупки, кроме подакцизных товаров. Максимальная сумма выплат составляет 3 тысячи гривен в месяц, а полученные средства можно потратить на коммунальные услуги, транспорт, лечение и тому подобное.

Программу «Национальный кэшбек» координирует Министерство экономики Украины в сотрудничестве с Минцифрой, Ощадбанком, Государственной налоговой службой и другими банками.

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