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Является ли базой начисления ЕСВ компенсация, начисленная работодателем работнику, за неиспользованные ежегодные отпуска

20:19, 17 сентября 2024
В налоговой отметили, что предприятие после увольнения работника не несет обязанности страхователя, а соответственно и плательщика страховых взносов.
Является ли базой начисления ЕСВ компенсация, начисленная работодателем работнику, за неиспользованные ежегодные отпуска
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, является ли базой начисления ЕСВ компенсация, начисленная работодателем работнику, за неиспользованные ежегодные отпуска

Отмечается, что п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» определено, что базой начисления единого взноса работодателями является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины от 24.03.1995 №108/95-ВР «Об оплате труда».

Суммы денежных компенсаций в случае неиспользования ежегодных (основных и дополнительных) отпусков в размерах, предусмотренных законодательством, являются базой для начисления единого взноса.

Статьей 116 КЗоТ определено, что при увольнении работника выплата всех сумм, принадлежащих ему от предприятия, учреждения, организации производится в день увольнения.

Предприятие после увольнения работника не несет обязанности страхователя, а соответственно и плательщика страховых взносов.

Следовательно, лицам, которым после увольнения с работы начислена компенсация за неиспользованный отпуск, единый взнос на указанные суммы не начисляется.

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