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Чи є базою нарахування ЄСВ компенсація, нарахована роботодавцем працівнику, за невикористані щорічні відпустки

20:19, 17 вересня 2024
У податковій зазначили, що підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку страхувальника, а відповідно і платника страхових внесків.
Чи є базою нарахування ЄСВ компенсація, нарахована роботодавцем працівнику, за невикористані щорічні відпустки
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи є базою нарахування ЄСВ компенсація, нарахована роботодавцем працівнику, за невикористані щорічні відпустки

Зазначається, що п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  визначено, що базою нарахування єдиного внеску роботодавцями є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці».

Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством, є базою для нарахування єдиного внеску.

Статтею 116 КЗпП визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації провадиться в день звільнення.

Підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку страхувальника, а відповідно і платника страхових внесків.

Отже, особам, яким після звільнення з роботи нараховано компенсацію за невикористану відпустку, єдиний внесок на зазначені суми не нараховується.

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