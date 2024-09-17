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Суд захистив унікальну природну пам’ятку, завадивши видобутку торфу на території «Макового болота» на Рівненщині

11:20, 17 вересня 2024
Пам’ятка природи місцевого значення отримала найвищий природоохоронний статус, який передбачає заборону будь-якої діяльності, повʼязаної з втручанням в життя екосистеми.
Суд захистив унікальну природну пам’ятку, завадивши видобутку торфу на території «Макового болота» на Рівненщині
Фото: Офіс Генпрокурора
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Господарський суд міста Києва захистив унікальну природну пам’ятку, завадивши видобутку торфу на території «Макового болота» на Рівненщині. Про це повідомляє пресслужба суду.

У січні 2024 року на електронному аукціоні продано спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування торфу на території пам’ятки родовища Мак на Рівненщині упродовж наступних 20 років.

Господарський суд міста Києва встановив, що проведення видобувних робіт є порушенням законодавства, оскільки загрожує безумовному знищенню унікального природного об’єкту.

Пам’ятку природи місцевого значення утворено у 2021 році. Вона отримала найвищий природоохоронний статус, який передбачає заборону будь-якої діяльності, повʼязаної з втручанням в життя екосистеми.

Зважаючи на протиправність використання унікального природного комплексу для видобутку корисної копалини та виявлені порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища під час виставлення на аукціон та продажу спеціального дозволу на користування надрами для видобування торфу родовища Мак, суд дійшов висновку про скасування рішень Державної служби геології та надр України щодо продажу спеціального дозволу на користування надрами у межах пралісової пам’ятки природи «Макове болото» на Рівненщині.

Рішення Господарського суду міста Києва від 15.08.2024 у справі №910/3087/24.

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