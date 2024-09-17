Суд защитил уникальную природную достопримечательность, помешав добыче торфа на территории «Макового болота» в Ровенской области

Памятник природы местного значения получил наивысший природоохранный статус, предусматривающий запрет любой деятельности, связанной с вмешательством в жизнь экосистемы.

Хозяйственный суд города Киева защитил уникальный природный памятник, помешав добыче торфа на территории «Макового болота» в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В январе 2024 года на электронном аукционе продано специальное разрешение на пользование недрами для добычи торфа на территории памятки месторождения Мак в Ровенской области в течение следующих 20 лет.

Хозяйственный суд города Киева установил, что проведение добывающих работ является нарушением законодательства, поскольку чревато безусловным уничтожением уникального природного объекта.

Памятник природы местного значения создан в 2021 году. Она получила самый высокий природоохранный статус, предусматривающий запрет любой деятельности, связанной с вмешательством в жизнь экосистемы.

Судя по противоправности использования уникального природного комплекса для добычи полезного ископаемого и выявленных нарушений требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды при выставлении на аукцион и продаже специального разрешения на пользование недрами для добычи торфа месторождения Мак, суд пришел к выводу об отмене решений Государственной службы геологии и недр Украины о продаже специального разрешения на пользование недрами в пределах лесного памятника природы «Маковое болото» в Ровенской области.

Решение Хозяйственного суда в Киеве от 15.08.2024 по делу №910/3087/24.

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