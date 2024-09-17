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Евросоюз готовится выделить Украине до 40 миллиардов евро новых кредитов без участия США

10:27, 17 сентября 2024
На такой шаг ЕС идет из-за опасений, что Венгрия сорвет план G7 по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву.
Евросоюз готовится выделить Украине до 40 миллиардов евро новых кредитов без участия США
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Европейский союз готовится выделить Украине до 40 миллиардов евро новых кредитов до конца года без участия США. Об этом сообщает Financial Times.

Издание указывает, что на такой шаг Брюссель идет из-за опасений, что Венгрия сорвет план «Большой семерки» по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву.

«Мы всегда можем действовать самостоятельно», - заявил представитель ЕС.

Согласно проекту предложения, Евросоюз выделит Украине неопределенное количество миллиардов долларов кредитов до конца 2024 года.

Такой шаг, расширяющий существующую программу помощи, потребует поддержки большинства, а не единодушия, что устранит право вето Будапешта.

Окончательная сумма может составлять от €20 до €40 миллиардов и будет установлена ​​Европейской комиссией после консультаций со странами-членами ЕС.

«Необходимо срочно принять предложения до конца октября, чтобы кредит Союза мог быть выдан до конца 2024 года для будущих выплат по траншам», - говорится в предложении.

ЕС также предложил продлить санкции с 6 до 36 месяцев для юридической определенности. Будапешт, однако, блокирует это решение, настаивая на обсуждении его после выборов в США.

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