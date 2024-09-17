Стало известно, угрожает ли Украине масштабное наводнение, охватившее Европу

Стихийное бедствие, случившееся в Чехии, Словакии, Румынии, Польше, Австрии, вызвано длительными сильными дождями.

Наводнение в Чехии / Фото: Associated Press

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Масштабное наводнение, охватившее страны Европы, не угрожает Украине в ближайшее время. Об этом заявила синоптика Наталья Диденко.

«Сразу хочу успокоить украинцев – наводнение нам в ближайшее время не грозит», – подчеркнула она.

Наталья Диденко уточнила, что стихийное бедствие, случившееся в Чехии, Словакии, Румынии, Польше, Австрии, вызвано длительными сильными дождями, которые обусловил циклон средиземноморского происхождения.

«Это была скорее циклоническая депрессия с несколькими центрами низкого атмосферного давления», - отметила она.

По ее словам, стихийное бедствие, переместившись с юга, стало над центром Европы и «полило дождями вплоть до катастрофических последствий, включая, к сожалению, человеческие жертвы».

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

Также мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

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