Стало відомо, чи загрожує Україні масштабна повінь, яка охопила Європу

Стихійне лихо, яке трапилося в Чехії, Словаччині, Румунії, Польщі, Австрії, викликане тривалими сильними дощами.

Повінь у Чехії / Фото: Associated Press

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Масштабна повінь, яка охопила країни Європи, не загрожує Україні найближчим часом. Про це заявила синоптикиня Наталка Діденко.

«Одразу хочу заспокоїти українців - повінь нам найближчим часом не загрожує», - наголосила вона.

Наталка Діденко уточнила, що стихійне лихо, яке трапилося в Чехії, Словаччині, Румунії, Польщі, Австрії, викликане тривалими сильними дощами, які зумовив циклон середземноморського походження.

«Це була скоріше циклонічна депресія з кількома центрами низького атмосферного тиску», - зазначила вона.

За її словами, стихійне лихо, перемістившись із півдня, стало над центром Європи і «поливало дощами аж до катастрофічних наслідків, включно, на жаль, із людськими жертвами».

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка.

Також ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

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