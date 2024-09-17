Росіяни стратили мечем українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками — Дмитро Лубінець

Омбудсмен направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони рф.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин російських окупантів.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

За попередніми даними, це сталося у Новогродівці на Донеччині. Мережею ширяться фото вбитого українського захисника зі скотчем на руках, у його груди ввіткнули меч із написом «за курск».

Омбудсмен наголосив, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції.

Також він направив листи до міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного хреста та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони росії.

«Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора», — заявив Дмитро Лубінець.

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