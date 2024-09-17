На кінофестивалі в Торонто все ж таки покажуть пропагандистський фільм «Росіяни на війні» попри суспільне обурення

Режисерку фільму Анастасію Трофімову внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Міжнародний кінофестиваль TIFF у Торонто попри шквал критики все ж таки покаже документальний фільм «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової. Про це свідчить розклад на сайті фестивалю.

Показ пропагандистського фільму анонсований на вівторок, 17 вересня. Водночас зазначається, що формально фестиваль завершився 15 вересня.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України згодом внесло режисерку Анастасію Трофімову до переліку осіб, які «створюють загрозу національній безпеці України.

У міністерстві кажуть, що «фільм просуває ідею, що ця війна є «конфліктом двох братніх народів» і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні».

Минулого тижня кінофестиваль повідомив про рішення не показувати стрічку нібито з міркувань безпеки.

Тоді оргкомітет заявляв, що «змушений поставити на паузу» покази фільму, «оскільки стало відомо про значні загрози для діяльності фестивалю та громадської безпеки». Втім, вони також зазначали, що «фільм заслуговує на місце у переліку програми фестивалю» і організатори хочуть зробити прем'єру, «коли це буде безпечно».

Згодом поліція Торонто заявила, що TIFF прийняв своє рішення без жодних рекомендацій від правоохоронних органів.

10 вересня, коли фільм показували для представників ЗМІ, пройшла акція протесту. В ній взяли участь офіційні особи, приміром, Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко. Перед тим Ніколенко надіслав листа генеральному директору TIFF Кемерону Бейлі, де назвав включення пропагандистського фільму до програми «безвідповідальним».

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