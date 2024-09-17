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В Україні відзначають День рятівника — що ще святкують 17 вересня

08:55, 17 вересня 2024
Сьогодні також відзначають День працівника страхового ринку.
В Україні відзначають День рятівника — що ще святкують 17 вересня
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17 вересня відзначають кілька важливих свят і пам'ятних дат.

Сьогодні в Україні святкують День працівників цивільного захисту та День працівника страхового ринку України.

День рятівника відзначають за указом президента України 2008 року.

Свято було встановлено для вшанування працівників, які займаються захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Історія цього свята почалася 2004 року, коли було скасовано День працівників пожежної охорони та День рятівника, і замість них встановлено єдине свято – День працівників цивільного захисту. Проте 2008 року було вирішено відновити День рятівника, який знову став офіційним святом.

День працівника страхового ринку встановлений 1993 року, хоча спочатку не мав офіційного статусу. Мета дня - вшанування працівників страхового ринку, які забезпечують фінансову стабільність і захист громадян і підприємств від різних ризиків.

Також у світі відзначають Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстри

Синдром Кліфстри - рідкісне генетичне захворювання, за якого на кінці в однієї з 46 хромосом відсутній маленький сегмент.

Захворювання також називається синдромом субтеломерної делеції 9q. У відсутньому сегменті є ген під назвою EHMT1.

Характеризується затримкою розвитку, інтелектуальними порушеннями, гіпотонією (зниженим м'язового тонусу), а також характерними рисами обличчя. Люди з цим синдромом можуть відчувати проблеми з мовленням, поведінкові труднощі та інші медичні ускладнення.

Календар важливих подій за 17 вересня:

1919 - Оприлюднено звернення головного отамана військ УНР Симона Петлюри до мешканців соборної України з викладенням основних положень програми уряду УНР;

1920 - Дієва Армія УНР визволила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків;

1924 - У Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, у якій на той час навчалося 8 учнів;

1939 - СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля і Західну Білорусь;

1944 - Союзники почали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії;

1989 - У Чернівцях розпочався I Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута".

1991 - Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду обіймав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін (з 23 жовтня);

1993 - Останні підрозділи російських (колишніх радянських) військ залишили територію Республіки Польща;

2003 - На острові Бірючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми і Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря і Керченської протоки.

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