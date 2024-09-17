В Украине отмечают День спасателя — что еще празднуют 17 сентября

Сегодня также отмечается День работника страхового рынка.

17 сентября отмечается несколько важных праздников и памятных дат.

Сегодня в Украине отмечают День работников гражданской защиты и День работника страхового рынка Украины.

День спасателя отмечают по указу президента Украины в 2008 году.

Праздник был установлен для чествования работников, занимающихся защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

История этого праздника началась в 2004 году, когда был отменен День работников пожарной охраны и День спасателя, и вместо них установлен единственный праздник – День работников гражданской защиты. Однако в 2008 году было решено возобновить День спасателя, который снова стал официальным праздником.

День работника страхового рынка установлен в 1993 году, хотя поначалу не имел официального статуса. Цель дня – чествование работников страхового рынка, обеспечивающих финансовую стабильность и защиту граждан и предприятий от различных рисков.

Также в мире отмечают Всемирный день распространения информации о синдроме Клифстры

Синдром Клифстры – редкое генетическое заболевание, при котором на конце у одной из 46 хромосом отсутствует маленький сегмент.

Заболевание также называется синдромом субтеломерной делеции 9q. В отсутствующем сегменте есть ген под названием EHMT1.

Характеризуется задержкой развития, интеллектуальными нарушениями, гипотонией (сниженным мышечным тонусом), а также характерными чертами лица. Люди с этим синдромом могут испытывать проблемы с речью, поведенческие затруднения и другие медицинские осложнения.

Календарь важных событий за 17 сентября:

1919 – Обнародовано обращение главного атамана войск УНР Симона Петлюры к жителям соборной Украины с изложением основных положений программы правительства УНР;

1920 – Действенная Армия УНР освободила Борщев, Гусятин, Теребовлю и Чортков;

1924 - В Женеве открыта первая в мире частная международная школа, в которой к тому времени обучалось 8 учеников;

1939 – СССР вступил во Вторую мировую войну на стороне Германии, советская Красная армия вторглась на территорию Польши, аннексирована Восточная Галиция, Волынь, Западное Подолье и Западная Беларусь;

1944 – Союзники начали Голландскую воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории;

1989 – В Черновцах начался I Республиканский фестиваль украинской песни "Червона рута".

1991 – Создан Кабинет Министров Украины. До 23 октября должность занимал Виталий Масол как председатель Совета министров УССР. Первым Премьер-министром Украины стал Витольд Фокин (с 23 октября);

1993 – Последние подразделения российских (бывших советских) войск покинули территорию Республики Польша;

2003 – На острове Бирючий состоялась встреча президентов Украины и России Леонида Кучмы и Владимира Путина, на которой они, в частности, обсудили вопросы морской границы в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

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