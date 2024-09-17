В Индии вспышка смертельного неизлечимого вируса Nipah – зафиксировали второй летальный случай

Вирус может вызвать лихорадку, приводящую к отеку мозга.

В Индии зафиксировали второй летальный случай неизлечимого вируса Nipah. Об этом сообщает Reuters.

Так, в штате Керала скончался 24-летний студент. Он стал второй жертвой этой редкой болезни в штате с июля этого года – ранее скончался 14-летний мальчик.

Отмечается, что 151 человек, контактировавший с умершим, находится под наблюдением медиков во избежание распространения вируса Nipah.

«У студента симптомы лихорадки начались 4 сентября, а уже через пять дней он умер. Тестирование образца его крови, посланного в Национальный институт вирусологии в Пуне, подтвердило инфицирование Nipah 9 сентября», - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует Nipah как приоритетный патоген из-за его способности спровоцировать эпидемию.

Пока нет ни вакцины, которая предотвратила бы заражение, ни препарата для лечения болезни, которую вызывает вирус.

«Nipah происходит от плодовых летучих мышей и таких животных как свиньи, и может вызвать смертельную лихорадку, приводящую к отеку мозга у людей», - указывает агентство.

Nipah – это редкий вирус, который передается от животных. Заболевание может вызвать лихорадку, рвоту и острые респираторные симптомы. Тяжелые случаи могут включать судороги и энцефалит – воспаление мозга – и привести к коме.

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