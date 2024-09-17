ВАКС избрал экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в 30 млн грн по делу о злоупотреблениях, связанных с ремонтом дорог в регионе.

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему главе Днепропетровской областной военной администрации Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн, а также возложил на него ряд обязанностей. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, 16 сентября следователи судьи ВАКС применили меры пресечения к бывшему главе Днепропетровской ОГА и экс-директору Департамента этой ОГА, которые подозреваются в злоупотреблениях во время ремонта дорог в Днепропетровской области, в результате чего нанесен ущерб территориальному обществу на сумму более 286 млн грн.

Так, суд применил к бывшему председателю ОГА меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, а именно:

прибывать по первому требованию к детективу, прокурору или суду;

не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

носить электронное средство контроля.

К бывшему директору департамента Днепропетровской ОГА суд также применил меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.