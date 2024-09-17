ВАКС избрал экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему главе Днепропетровской областной военной администрации Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн, а также возложил на него ряд обязанностей. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Так, 16 сентября следователи судьи ВАКС применили меры пресечения к бывшему главе Днепропетровской ОГА и экс-директору Департамента этой ОГА, которые подозреваются в злоупотреблениях во время ремонта дорог в Днепропетровской области, в результате чего нанесен ущерб территориальному обществу на сумму более 286 млн грн.
Так, суд применил к бывшему председателю ОГА меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, а именно:
К бывшему директору департамента Днепропетровской ОГА суд также применил меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн.
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