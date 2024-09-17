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ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн

08:13, 17 вересня 2024
ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн у справі про зловживання, пов’язані з ремонтом доріг у регіоні.
ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн
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Вищий антикорупційний суд обрав колишньому очільнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, 16 вересня слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього голови Дніпропетровської ОДА та ексдиректора Департаменту цієї ОДА, які підозрюються в зловживаннях під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.

Так, суд застосував до колишнього голови ОДА запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, а саме:

  • прибувати на першу вимогу до детектива, прокурора або суду;
  • не відлучатись із Дніпропетровської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
  • носити електронний засіб контролю.

До колишнього директора департаменту Дніпропетровської ОДА суд також застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн.

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