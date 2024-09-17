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В Індії спалах смертельного невиліковного вірусу Nipah — зафіксували другий летальний випадок

08:31, 17 вересня 2024
Вірус може викликати лихоманку, що призводить до набряку мозку.
В Індії спалах смертельного невиліковного вірусу Nipah — зафіксували другий летальний випадок
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В Індії зафіксували другий летальний випадок невиліковного вірусу Nipah. Про це повідомляє Reuters.

Так, у штаті Керала помер 24-річний студент. Він став другою жертвою цієї рідкісної хвороби у штаті з липня цього року – раніше помер 14-річний хлопчик.

Зазначається, що 151 людина, яка контактувала з померлим, наразі знаходиться під наглядом медиків задля запобігання поширенню вірусу Nipah.

«У студента симптоми лихоманки почалися 4 вересня, а вже за п’ять днів він помер. Тестування зразка його крові, який надіслали до Національного інституту вірусології в Пуне, підтвердило інфікування Nipah 9 вересня», - йдеться у повідомленні.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікує Nipah як пріоритетний патоген через його здатність спровокувати епідемію.

Наразі немає ані вакцини, яка б запобігла зараженню, ані препарату для лікування хвороби, яку викликає вірус.

«Nipah походить від плодових кажанів і таких тварин як свині, і може викликати смертельну лихоманку, що призводить до набряку мозку у людей», - вказує агентство.

Nipah - це рідкісний вірус, який передається від тварин. Захворювання може спричинити лихоманку, блювоту та гострі респіраторні симптоми. Важкі випадки можуть включати судоми та енцефаліт - запалення мозку - та призвести до коми.

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