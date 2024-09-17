На кинофестивале в Торонто все же покажут пропагандистский фильм «Россияне на войне», несмотря на общественное возмущение

Режиссер фильма Анастасию Трофимову внесли в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Международный кинофестиваль TIFF в Торонто, несмотря на шквал критики, все же покажет документальный фильм «Россияне на войне» Анастасии Трофимовой. Об этом свидетельствует расписание на сайте фестиваля.

Показ пропагандистского фильма анонсирован во вторник, 17 сентября. В то же время отмечается, что формально фестиваль завершился 15 сентября.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины впоследствии внесло режиссер Анастасию Трофимову в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины.

В министерстве говорят, что «фильм продвигает идею, что эта война является «конфликтом двух братских народов» и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы, что неприемлемо в условиях реальных событий, которые происходят в Украине».

На прошлой неделе кинофестиваль сообщил о решении не показывать ленту якобы из соображений безопасности.

Тогда оргкомитет заявлял, что «вынужден поставить на паузу» показы фильма, «поскольку стало известно о значительных угрозах деятельности фестиваля и общественной безопасности». Впрочем, они также отмечали, что «фильм заслуживает места в списке программы фестиваля» и организаторы хотят сделать премьеру, «когда это будет безопасно».

Впоследствии полиция Торонто заявила, что TIFF принял свое решение без рекомендаций от правоохранительных органов.

10 сентября, когда фильм был показан для представителей СМИ, прошла акция протеста. В ней приняли участие официальные лица, например, Генеральный консул Украины в Канаде Олег Николенко. Перед этим Николенко направил письмо генеральному директору TIFF Кэмерону Бейли, где назвал включение пропагандистского фильма в программу «безответственным».

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