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Россияне казнили мечом украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками - Дмитрий Лубинец

09:34, 17 сентября 2024
Омбудсмен направил письма международным организациям, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны рф.
Россияне казнили мечом украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками - Дмитрий Лубинец
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении российских оккупантов.

Россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками.

По предварительным данным, это произошло в Новогродовке Донецкой области. По сети распространяют фото убитого украинского защитника со скотчем на руках, в его грудь воткнули меч с надписью «за курск».

Омбудсмен подчеркнул, что казнь военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции.

Также он направил письма международным организациям, в частности Международному комитету Красного креста и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны рф.

«Отдельно отмечу, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора», — заявил Дмитрий Лубинец.

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