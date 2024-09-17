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Євросоюз готується виділити Україні до 40 мільярдів євро нових кредитів без участі США

10:27, 17 вересня 2024
На такий крок ЄСйде через побоювання, що Угорщина зірве план G7 з використання заморожених російських активів для допомоги Києву.
Євросоюз готується виділити Україні до 40 мільярдів євро нових кредитів без участі США
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Європейський союз готується виділити Україні до €40 мільярдів нових кредитів до кінця року без участі США. Про це повідомляє Financial Times.

Видання вказує, що на такий крок Брюссель йде через побоювання, що Угорщина зірве план «Великої сімки» з використання заморожених російських активів для допомоги Києву.

«Ми завжди можемо діяти самостійно», – заявив представник ЄС.

Згідно з проектом пропозиції, Євросоюз виділить Україні невизначену кількість мільярдів доларів кредитів до кінця 2024 року.

Такий крок, що розширює існуючу програму допомоги, потребуватиме підтримки більшості, а не одностайності, що усуне право вето Будапешту.

Остаточна сума може становити від €20 мільярдів до €40 мільярдів і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з країнами-членами ЄС.

«Необхідно терміново ухвалити пропозиції до кінця жовтня, щоб кредит Союзу міг бути виданий до кінця 2024 року для майбутніх виплат траншами», - йдеться у пропозиції.

ЄС також запропонував продовжити санкції із 6 до 36 місяців для юридичної визначеності. Будапешт, однак, блокує це рішення, наполягаючи на його обговоренні після виборів у США.

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