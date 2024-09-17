177 тисяч українців вже отримали кешбек через застосунок «Дія»

2,9 млн гривень кешбеку нараховано українцям за вересень.

Джерело фото: Дія

Вже 177 тисяч українців мають нарахування кешбеку в застосунку Дія. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, пише Міністерство економіки України. Кількість отримувачів збільшуватиметься з покращенням обміну даними між банками та ІТ-системою проєкту. Деякі банки завершили тестування, інші ще працюють над процесами.

«За перші дні вересня було нараховано 2,9 млн гривень кешбеку 177 тисячам українців. Наразі суми кешбеку коливаються від 5 до 90 гривень. Це дозволяє перевірити роботу системи та стимулює вибір українських товарів», — підкреслила Свириденко. Виплати за покупки у вересні будуть проведені до 20 жовтня.

Загалом до програми «Національний кешбек» долучилось понад 1,2 млн громадян, з яких 638 тисяч активували картки для виплат у Дії. З них 262 тисячі вже здійснили покупки товарів, за які нараховується кешбек.

Асортимент товарів з кешбеком постійно розширюється: на сьогодні в системі зареєстровано понад 171 тисячу товарів від 963 українських виробників. Торговельні мережі, такі як «Аврора», «Епіцентр», «Comfy», «Копілка» та «Таврія В» вже маркують товари з кешбеком. У майбутньому такі позначки з'являться на полицях інших магазинів, які беруть участь у програмі.

Серед магазинів, де вже нараховується кешбек, — «Велика кишеня», «ВелМарт», «Антошка», «Таврія В», «Comfy», «Сільпо» та інші. Ще близько 200 магазинів перебувають у процесі приєднання.

Щоб взяти участь у програмі, українці повинні активувати картку для виплат у Дії та обирати товари українських виробників. Кешбек у розмірі 10% нараховується на покупки, окрім підакцизних товарів. Максимальна сума виплат становить 3 тисячі гривень на місяць, а отримані кошти можна витратити на комунальні послуги, транспорт, лікування тощо.

Програму «Національний кешбек» координує Міністерство економіки України у співпраці з Мінцифрою, Ощадбанком, Державною податковою службою та іншими банками.

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