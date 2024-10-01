Мобилизацию добровольцев теперь можно проводить без участия ТЦК

Командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов – Минобороны

Источник фото: armyinform.com.ua

Военные части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации.

Соответствующее постановление, разработанное Министерством обороны, 1 октября принял Кабинет Министров Украины.

Теперь военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК.

Как указали в Минобороны, командиры воинских частей получают полномочия напрямую:

⁠ ⁠выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе

⁠ ⁠комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Список воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Мы максимально эффективно используем мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в то подразделение, которое избрали.

Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев.

Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирующим, что каждый и каждый сможет присоединиться туда, где его или его желания и умения совпадают с потребностями обороны», — прокомментировал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Принятое правительством постановление вносит изменения в Порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16.05.2024 № 560.

Автор: Наталья Мамченко

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