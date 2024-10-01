Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Мобилизацию добровольцев теперь можно проводить без участия ТЦК

15:40, 1 октября 2024
Командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов – Минобороны
Мобилизацию добровольцев теперь можно проводить без участия ТЦК
Источник фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военные части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации.

Соответствующее постановление, разработанное Министерством обороны, 1 октября принял Кабинет Министров Украины.

Теперь военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК.

Как указали в Минобороны, командиры воинских частей получают полномочия напрямую:

  • ⁠ ⁠выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе
  • ⁠ ⁠комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Список воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Мы максимально эффективно используем мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в то подразделение, которое избрали.

Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев.

Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирующим, что каждый и каждый сможет присоединиться туда, где его или его желания и умения совпадают с потребностями обороны», — прокомментировал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Принятое правительством постановление вносит изменения в Порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16.05.2024 № 560.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума 3028 гривен – Высший совет правосудия

На рассмотрении судов находится более 1300 исков от судей о перерасчете судейского вознаграждения.

Кабмин внес изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли автомобилями

В графу «цена» договора купли-продажи, заключаемого предприятием, осуществляющим комиссионную торговлю, вносится цена продажи транспортного средства, но не ниже стоимости, определенной в документе об его оценке или среднерыночной стоимости.

Верховной Раде предлагают убрать обязанность нотариального удостоверения договора найма авто, если он рассчитан менее чем на 3 года

Договоры найма и ссуды авто будут нотариально удостоверялись только, когда они заключаются более чем на 3 года.

Мобилизацию добровольцев теперь можно проводить без участия ТЦК

Командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов – Минобороны

Кабмин пока оставил в должностях двух заместителей министра обороны, представление об увольнении которых подписал Рустем Умеров

Как стало известно после заседания Кабмина 1 октября, правительство уволило только одного заместителя министра обороны – Станислава Гайдера, хотя представление министр обороны подписал на трех заместителей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді