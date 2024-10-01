90 лет и более: стало известно, сколько в Украине долгожителей

Самый старший человек в Украине живет в Маневицкой общине на Волыни.

Фото: uainfo.org

Пенсионный фонд Украины сообщил, что в настоящее время в стране проживает более 108 тысяч долгожителей

Там отметили, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, пожилые люди в возрасте 60-75 лет. Если человек достиг 90 лет, его называют долгожителем.

«Сегодня в Украине проживают 108 603 долгожителя, из которых 1 316 человек перешли через возрастную отметку 100 лет. Из них женщин – 1150 и только 166 – мужчин», - сообщили в ПФ.

Самый старший человек в Украине, госпожа Катерина, проживает в Маневицкой общине на Волыни, 3 октября ей исполняется 108 лет.

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