90 років і більше: стало відомо, скільки в Україні довгожителів

Найстарша людина в Україні мешкає в Маневицькій громаді на Волині.

Фото: uainfo.org

Пенсійний фонд України повідомив, що наразі в країні проживає понад 108 тисяч довгожителів

Там зазначили, що згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, літніми є люди віком 60-75 років. Якщо людина досягла віку 90 років, її називають довгожителем.

«Сьогодні в Україні проживає 108 603 довгожителі, з яких 1 316 осіб перейшли через вікову позначку 100 років. З них жінок – 1 150 і лише 166 – чоловіків», - повідомили у ПФ.

Найстарша людина в Україні, пані Катерина, мешкає в Маневицькій громаді на Волині, 3 жовтня їй виповнюється 108 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.