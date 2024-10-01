Українцям нарахували вже 42 млн грн Національного кешбеку

1,6 млн громадян долучилися до Національного кешбеку.

42 млн грн Національного кешбеку нараховано українцям за результатами місяцю бета-тесту. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що 95% користувачів, що долучилися до програми, вже бачать нараховані кошти в Дії.

«Працюємо, щоб відсоток дійшов до 100 в найближчий час», - заявив він.

Про послугу в цифрах:

— 1,6 млн українців відкрили в банках картки

— 235 тис. товарів беруть участь у програмі

— 1 234 виробники уже під’єднали Нацкешбек

— 235 тис. товарів беруть участь у програмі.

«Бачите наліпку «Зроблено в Україні» на товарі? Купуйте та отримуйте 10% кешбеку. У кінці місяці кешбек відобразиться в Дії і ви зможете витратити його на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації», - додав він.

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні запустили Національний кешбек – громадяни отримують 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

До держпрограми долучилися вже понад 600 виробників, які зареєстрували в системі 63 000 товарів.

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