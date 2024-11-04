Украинцы смогут задонатить на ВСУ 1000 гривен от Зеленского

Каждый, кто получит 1000 гривен, сможет поддержать этими средствами армию через благотворительные фонды и волонтерские организации.

Иллюстративное фото из открытых источников

Напомним, Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу помощи. Каждому будут раздавать по тысяче гривен.

Каждый украинец сможет задонатить на ВСУ 1000 гривен зимней поддержки. Об этом отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина имеет два больших направления финансирования. Первый — это оборона, в том числе зарплаты военных, которые финансируются за счет наших внутренних ресурсов, в том числе налогов. Второй – это социальные выплаты и все остальные бюджетные расходы.

«Сектор обороны и зарплаты военных – это основной приоритет для финансирования. Благодаря зимней программе есть Поддержка, каждый, кто получит 1000 грн от государства, сможет поддержать этими средствами армию через благотворительные фонды и волонтерские организации. Средства будут зачислены людям на карточку «Национальный кэшбек», после чего вы можете превратить эту тысячу в дроны и РЭБы для нашей армии», — отметила Свириденко.

Она поблагодарила волонтеров и благотворительные фонды, которые уже включились в коммуникацию программы Поддержка и Национальный кэшбек, а также призвала активнее рассказывать гражданам о важности этих инициатив.

«Я вижу правильную коммуникацию от военной среды — если ты не знаешь, как потратить тысячу, или она тебе не нужна — открой карточку «Национальный кэшбек» и задон на ВСУ. Фонд «Вернись живым» уже активно призывает к тому, чтобы Национальный кэшбек стал национальным донатом. Решение тратить поддержку на армию чрезвычайно важно, потому что, к сожалению, сейчас уровень донатов ниже, чем в начале вторжения», — добавила министр экономики.

Добавим, мошенники распространяют фейковые сообщения от имени Минсоцполитики о получении 1000 гривен.

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