Практика судов
  1. В Украине

Украинцы смогут задонатить на ВСУ 1000 гривен от Зеленского

11:42, 4 ноября 2024
Каждый, кто получит 1000 гривен, сможет поддержать этими средствами армию через благотворительные фонды и волонтерские организации.
Украинцы смогут задонатить на ВСУ 1000 гривен от Зеленского
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Напомним, Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу помощи. Каждому будут раздавать по тысяче гривен.

Каждый украинец сможет задонатить на ВСУ 1000 гривен зимней поддержки. Об этом отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина имеет два больших направления финансирования. Первый — это оборона, в том числе зарплаты военных, которые финансируются за счет наших внутренних ресурсов, в том числе налогов. Второй – это социальные выплаты и все остальные бюджетные расходы.

«Сектор обороны и зарплаты военных – это основной приоритет для финансирования. Благодаря зимней программе есть Поддержка, каждый, кто получит 1000 грн от государства, сможет поддержать этими средствами армию через благотворительные фонды и волонтерские организации. Средства будут зачислены людям на карточку «Национальный кэшбек», после чего вы можете превратить эту тысячу в дроны и РЭБы для нашей армии», — отметила Свириденко.

Она поблагодарила волонтеров и благотворительные фонды, которые уже включились в коммуникацию программы Поддержка и Национальный кэшбек, а также призвала активнее рассказывать гражданам о важности этих инициатив.

«Я вижу правильную коммуникацию от военной среды — если ты не знаешь, как потратить тысячу, или она тебе не нужна — открой карточку «Национальный кэшбек» и задон на ВСУ. Фонд «Вернись живым» уже активно призывает к тому, чтобы Национальный кэшбек стал национальным донатом. Решение тратить поддержку на армию чрезвычайно важно, потому что, к сожалению, сейчас уровень донатов ниже, чем в начале вторжения», — добавила министр экономики.

Добавим, мошенники распространяют фейковые сообщения от имени Минсоцполитики о получении 1000 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги ВСУ армия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд сделал вывод о приостановлении досудебного расследования на основании статьи 615 УПК постановлением следователя, которое не согласовано прокурором

Поскольку постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не было согласовано прокурором, это не отвечает требованиям статьи 280 УПК, а потому не может считаться надлежащим процессуальным документом.

63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется – результаты опроса КМИС

Следует отметить, что КМИС было опрошено 989 респондентов.

Разница в мотивировочной части решений суда в бумажном и электронном виде является нарушением УПК – Верховный Суд

Наличие двух вариантов решения апелляционного суда в бумажном и электронном виде является существенным нарушением УПК.

Дела об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка отцом – 8 из 19 судей Большой Палаты Верховного Суда, которые рассматривали проблему, высказали особое мнение

8 из 19 судей БП ВС в особом мнении подчеркнули, что суды, оценивая доводы и доказательства, подтверждающие факт самостоятельного воспитания ребенка родителем, должны исследовать обстоятельства в конкретных жизненных ситуациях.

Адвокат рассказала секретарю судьи лишнего о деле и о самой судье, а потом получила уголовное производство

Высший совет правосудия осудил практику переписки адвокатов с секретарями судебного заседания относительно рассмотрения конкретных дел.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду