Українці зможуть задонатити на ЗСУ 1000 гривень від Зеленського

Кожен, хто отримає 1000 гривень, зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму допомоги. Кожному роздаватимуть по тисячі гривень.

Кожен українець зможе задонатити на ЗСУ 1000 гривень зимової єПідтримки. Про це зазначила перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, Україна має два великих напрями фінансування. Перший — це оборона, зокрема зарплати військових, які фінансуються коштом наших внутрішніх ресурсів, зокрема податків. Другий — це соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.

«Сектор оборони та зарплати військових — це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі єПідтримка, кожен, хто отримає 1000 грн від держави — зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації. Кошти будуть зараховані людям на картку «Національний кешбек», після чого ви можете перетворити цю тисячу на дрони та РЕБи для нашої армії», — зазначила Свириденко.

Вона подякувала волонтерам та благодійним фондам, які вже включилися у комунікацію програми єПідтримка та Національний кешбек, а також закликала активніше розповідати громадянам про важливість цих ініціатив.

«Я бачу правильну комунікацію від військового середовища — якщо ти не знаєш як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна — відкрий картку «Національний кешбек» та задонать на ЗСУ. Фонд «Повернись живим» вже активно закликає до того, щоб Національний кешбек став національним донатом. Рішення витрачати єПідтримку на армію надзвичайно важливе, бо на жаль, зараз рівень донатів нижчий ніж на початку вторгнення», — додала міністр економіки.

Додамо, шахраї поширюють фейкові повідомлення від імені Мінсоцполітики про отримання 1000 гривень.

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