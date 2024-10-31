Шахраї поширюють фейкові повідомлення від імені Мінсоцполітики про отримання 1000 гривень

У Мінсоцполітики попередили, що шахраї виманюють дані банківських карток громадян.

Фото: ukr.radio

У мережі шахраї почали поширювати посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави. У відомстві закликають українців не довіряти таким повідомленням та не переходити за відповідними посиланнями.

«Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та ЗМІ, які можуть поширювати ці дані: не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів», — пояснили у відомстві.

Там також наголосили, що уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду України.

«А можливість отримати 1000 грн в рамках програми зимова «єПідтримка» буде здійснюватися через офіційний застосунок «Дія», — додали у міністерстві.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму допомоги. Кожному роздаватимуть по тисячі гривень.

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